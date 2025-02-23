بتروح عليك نومة؟.. 5 خطوات لضبط ساعتك البيولوجية والاستيقاظ دون منبه

كتب- أحمد الضبع:

مَن منا لم يتعرض يومًا لفوات مواعيد مهمة بسبب استغراقه في النوم وعدم استيقاظه في الوقت الذي يرغب فيه؟ إذ قد يتلقى اتصالًا، فيسمع المتصل نبرة صوته الناعسة ثم يضحك قائلًا: "شكلك راحت عليك نومة"، لكن هذا الموقف الطريف قد يتحول إلى مشكلة تتطلب اتباع خطوات منظمة لضبط الساعة البيولوجية.

ووفقًا لموقعي mayoclinic وwebteb، يمكن الحصول على استيقاظ طبيعي ومنتظم دون منبه، باتباع خطوات تساعد في ضبط الساعة البيولوجية للجسم، وتشمل:

الحفاظ على جدول نوم منتظم

الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يوميًا، حتى في الإجازات الأسبوعية، يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية.

التعرض للضوء الطبيعي

التعرض لأشعة الشمس في الصباح يعزز من إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم والاستيقاظ.

تقليل التعرض للضوء الصناعي ليلاً

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، إذ يؤثر الضوء الأزرق المنبعث منها على جودة النوم.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

التمارين الرياضية اليومية تساهم في تحسين جودة النوم وتنظيم الإيقاع اليومي للجسم.

تجنب الكافيين والمنبهات مساءً

الابتعاد عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين في الساعات المسائية، يساعد في تسهيل عملية النوم.

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