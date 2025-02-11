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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الثور 11-2: احذر من التبذير

12:20 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

برج الثور

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بالنسبة لمولود برج الثور، يحمل اليوم في طياته طاقة إيجابية تدفعه للأمام، ولكن عليه الحذر من الناحية المالية ، وفقا لموقع horoscope".

التوقعات المهنية لـ برج الثور

تشهد اليوم فترة من النشاط والحماس، مدفوعة بطاقة كوكب "المريخ" التي تمنحك الإصرار على تحقيق أهدافك.

التوقعات العاطفية لـ برج الثور

يسود الاستقرار والهدوء في العلاقات العاطفية بفضل تأثير فينوس الداعم.

التوقعات المالية لـ برج الثور

عليك الحذر من التبذير وشراء أشياء غير ضرورية، حتى لا تتعرض لأزمة مالية.

برج الثور توقعات الأبراج حظك اليوم
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