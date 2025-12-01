طبيب يكشف أسباب اليرقان ومضاعفاته الصحية

كشف سيرجي فيالوف، أخصائي أمراض الكبد، أن اليرقان ينتج عن وجود صبغة البيليروبين في الدم، وقد يشير إلى مشكلات في الكبد، أو تدفق الصفراء، أو فرط تكسير خلايا الدم الحمراء.

ويقول فيالوف بحسب "RT": "اليرقان ليس مرضا بحد ذاته، بل عرض يظهر على شكل اصفرار الجلد والأغشية المخاطية وبياض العينين نتيجة زيادة صبغة البيليروبين في الدم، وهو ما يعرف طبيا باسم متلازمة اليرقان".

ويضيف أن البيليروبين ينتج عن تحلل الهيموغلوبين، مشيرا إلى أن اليرقان غالبا ما يُشخّص خطأ على أنه التهاب الكبد الوبائي A، رغم وجود عشرات الأسباب المحتملة الأخرى.

ويحدد فيالوف الأسباب الرئيسية لليرقان: التهاب الكبد الفيروسي، تليف الكبد، التسمم بالسموم أو الأدوية، حصى المرارة، أورام البنكرياس أو القناة الصفراوية، والتحلل السريع لخلايا الدم الحمراء.

ويشير إلى أن اليرقان يشكل خطرا خاصا على الأطفال حديثي الولادة، إذ قد يؤدي ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم إلى اعتلال الدماغ البيليروبيني، الذي يسبب تلفا دائمًا للجهاز العصبي، ويزداد الخطر كلما كان الطفل أصغر سنا.

أما بالنسبة للبالغين وكبار السن، فإن الخطر يكمن في المرض الكامن المسبب لليرقان، وليس الأعراض نفسها. ويمكن أن يؤدي اليرقان إلى مضاعفات خطيرة مثل: تسمم الدم، قصور الكبد الحاد، تليف الكبد، الغيبوبة، فقر الدم الحاد، ونقص الأكسجين في الجسم. ويضيف الطبيب أن التقدم في السن يقلل من هامش الأمان، وتكون أسباب اليرقان أكثر شيوعا وخطورة، مثل الأورام وحصى المرارة.