3 فوائد غير متوقعة للألوفيرا على صحة الجسم

رغم أن الألوفيرا تُعرف غالبًا بفوائدها للبشرة والشعر، إلا أن هذه النبتة العجيبة تخفي خلف أوراقها الشفافة مجموعة من المنافع الصحية غير المتوقعة.

فوائد غير متوقعة للألوفيرا على صحة الجسم وفق "Healthline".

تحسين الهضم وتخفيف ارتجاع الحمض

من الفوائد المفاجئة للألوفيرا أنها تساعد في تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة وارتجاع المريء (GERD).

عصير الألوفيرا يمتلك خصائص مضادة للالتهاب تسهم في تقليل

المساعدة في خفض مستويات السكر في الدم

تناول ملعقتين من عصير الألوفيرا يوميًا قد يساعد في خفض مستوى السكر في الدم لدى بعض المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ويُعتقد أن المركّبات النشطة في الألوفيرا تساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم الجلوكوز.

دعم صحة الفم واللثة

ربما لا تتوقع أن الألوفيرا يمكن أن تعمل كبديل طبيعي لغسول الفم،

جل الألوفيرا يساعد في تقليل تراكم البلاك ويخفف التهابات اللثة، بفضل خصائصه المطهّرة والمضادة للبكتيريا.