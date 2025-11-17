دراسة: الشيخوخة قد تحمي الجسم من الأورام السرطانية

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة ستانفورد أن التقدم في العمر قد يوفر للجسم نوعا من الحماية ضد الإصابة بالسرطان.

وذكرت مجلة Nature Aging أن التجارب التي نُفذت على فئران المختبر كشفت أن الأورام الرئوية ظهرت لدى الفئران المسنّة بنسبة أقل بثلاث مرات تقريباً مقارنة بالفئران الشابة، كما أنها نمت ببطء ملحوظ، رغم امتلاك المجموعتين الطفرات الجينية السرطانية نفسها.

وانتظر الباحثون نحو عامين حتى بلغت الفئران مرحلة الشيخوخة قبل إجراء التعديلات الجينية الموحدة في خلايا الرئة. وتبين أن الأورام ظهرت لدى الفئران الصغيرة بشكل متكرر وسريع، وامتدت لتشغل مساحات واسعة من نسيج الرئة، في حين كانت أقل حدوثا وظلت صغيرة الحجم لدى الفئران الأكبر سنا، بحسب لينتا.رو.

ويرجح العلماء أن بعض التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم بالعمر مثل تنظيم الجينات، واستقرار الحمض النووي، ووظائف الجهاز المناعي قد تسهم على عكس المتوقع في إبطاء نشوء الأورام، كما أبرزت الدراسة دور جين PTEN، إذ أدى تعطيله إلى زيادة سريعة في نمو السرطان لدى الفئران الشابة، بينما لم يظهر تأثيرا ملحوظا لدى الفئران المسنّة.

وتشير النتائج إلى أن الشيخوخة، رغم أضرارها المعروفة، قد توفر في حالات معينة عامل حماية ضد تطور السرطان، وقد يساهم فهم هذه الآليات في تغيير طرق بناء النماذج البحثية الخاصة بالسرطان وفتح آفاق جديدة للعلاج.