احرص عليه.. 5 فوائد صحية للكرفس مذهلة

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 ص 15/11/2025

الكرفس

يشتهر الكرفس بفوائده الصحية المتعددة، وقد أكدت مواقع طبية أجنبية مثل Healthline وMedical News Today دوره المهم في دعم صحة الجسم.

فوائد صحية للكرفس

1- يساعد في خفض ضغط الدم

يحتوي الكرفس على مركبات الفثاليدات التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

2- غني بمضادات الأكسدة

يوفّر الكرفس مجموعة قوية من مضادات الالتهاب والأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

3- يعزز الهضم ويحسن صحة الأمعاء

بفضل محتواه العالي من الألياف والماء، يساعد الكرفس على تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.

4- يساعد في فقدان الوزن

منخفض السعرات وغني بالألياف والماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشعور بالشبع دون استهلاك سعرات حرارية عالية.

5- يدعم صحة القلب

يساعد محتوى الكرفس من البوتاسيوم والألياف في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

