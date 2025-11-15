احرص عليه.. 5 فوائد صحية للكرفس مذهلة
كتب : نرمين ضيف الله
الكرفس
يشتهر الكرفس بفوائده الصحية المتعددة، وقد أكدت مواقع طبية أجنبية مثل Healthline وMedical News Today دوره المهم في دعم صحة الجسم.
فوائد صحية للكرفس
1- يساعد في خفض ضغط الدم
يحتوي الكرفس على مركبات الفثاليدات التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.
2- غني بمضادات الأكسدة
يوفّر الكرفس مجموعة قوية من مضادات الالتهاب والأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.
3- يعزز الهضم ويحسن صحة الأمعاء
بفضل محتواه العالي من الألياف والماء، يساعد الكرفس على تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.
4- يساعد في فقدان الوزن
منخفض السعرات وغني بالألياف والماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشعور بالشبع دون استهلاك سعرات حرارية عالية.
5- يدعم صحة القلب
يساعد محتوى الكرفس من البوتاسيوم والألياف في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.