احرص عليه.. خضار شتوي يدعم صحة العظام

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 15/11/2025

الخضروات

القرنبيط من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحتك بطرق متعددة وبفوائد مثبتة طبيًا.

إليك أبرز 4 فوائد للقرنبيط، وفق"Cleveland Clinic".

غني بالألياف لدعم الهضم

القرنبيط يحتوي على كمية جيّدة من الألياف التي تُعزّز صحة الأمعاء وتُساعد على انتظام حركة الأمعاء.

مضادّ للأكسدة ويُقلّل الالتهابات

يحتوي على مضادّات أكسدة مثل الجلوكوزينولات والإيزوثيوسيانات التي تساهم في حماية الخلايا وتقليل الالتهاب.

يدعم الجهاز المناعي وصحة العظام

بفضل الفيتامينات فإن القرنبيط غنيّ بفيتامين C وK وحمض الفولات، ما يُساعد في تعزيز

المناعة وتقوية العظام.

بديل منخفض الكربوهيدرات للحبوب والنشويات

يمكن استخدام القرنبيط كبديل للأرز أو البطاطا في النظام الغذائي، مما يقلّل الكربوهيدرات ويساعد في إدارة الوزن.

فوائد صحية مذهلة للقرنبيط

