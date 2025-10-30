نوع فاكهة غنية بمضادات الأكسدة تدعم القلب والدماغ

العنب من أكثر الفواكه التي ارتبطت بالصحة والجمال منذ القدم، إذ يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والمركّبات النباتية التي تقدم فوائد مذهلة للجسم.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن العنب يُعتبر من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب، وتحسين الذاكرة، ودعم الجهاز المناعي.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية مثبتة لتناول العنب:

1. يحافظ على صحة القلب ويقلل الكوليسترول

العنب يحتوي على مركبات طبيعية مثل الريسفيراترول والفلافونويدات، وهي مواد تساهم في تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

2. يعزز صحة الدماغ ويحسّن الذاكرة

تشير دراسات طبية إلى أن مضادات الأكسدة في العنب، خاصة الريسفيراترول، تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف التأكسدي وتحسين تدفق الدم إلى المخ، مما يدعم التركيز والذاكرة ويقلل خطر الإصابة بالزهايمر مع التقدم في العمر.

3. يساهم في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات

يحتوي العنب على فيتامين C ومركبات البوليفينول، التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وتقليل الالتهابات المزمنة، ومكافحة الجذور الحرة التي تسرّع من الشيخوخة وتضعف وظائف الجسم.

4. يحافظ على نضارة البشرة وصحة الخلايا

العنب غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث، كما أن الريسفيراترول يساهم في تجديد خلايا الجلد ومنحها مظهرًا مشرقًا وصحيًا، ويبطئ ظهور التجاعيد.

5. يدعم صحة الجهاز الهضمي ويرطّب الجسم

يحتوي العنب على نسبة عالية من الماء والألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، إضافة إلى قدرته على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال اليوم.