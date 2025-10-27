طبيب قلب يحذر من تناول 5 أطعمة صحية

كشف طبيب قلب أمريكي عن خمسة أطعمة تعتبر صحية ظاهريا، لكنه يتجنب تناولها تماما بسبب آثارها السلبية المحتملة على الصحة.

وأوضح الدكتور سانجاي بوجراج، المقيم في كاليفورنيا، أن الزيوت المستخرجة من البذور، والمنتجات منخفضة السعرات أو "الدايت"، والزبادي المنكّه، وألواح البروتين، ورقائق الخضروات، ليست بالضرورة خيارات صحية كما يعتقد الكثيرون، بحسب ديلي ميل.

وأشار الدكتور بوجراج إلى أن الزيوت المكررة مثل الكانولا، والصويا، والذرة يمكن أن تتأكسد عند التسخين، ما يسبب التهابات في الشرايين والخلايا، ويزيد من مخاطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولهذا استبدلها بخيارات صحية مثل زيت الزيتون، وزيت الأفوكادو، ودهن البقر، والسمن الطبيعي من أبقار تتغذى على الأعشاب.

وحذر من المنتجات منخفضة السعرات التي تحتوي على محليات صناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز، إذ يمكن أن تخل بتوازن الإنسولين ويزيد الرغبة في تناول السكر، ما يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة ومرض السكري وأمراض القلب.

أما الزبادي المُنكّه، فغالباً يحتوي على نسب عالية من السكر والمستحلبات التي تؤثر على صحة الأمعاء وتزيد خطر الالتهابات والسرطان.

كما وصف ألواح البروتين بأنها "حلويات متنكرة"، نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والزيوت المكررة، بينما يمكن الحصول على البروتين من مصادر طبيعية مثل المكسرات أو البيض المسلوق.

ورقائق الخضروات، على الرغم من مظهرها الصحي، غالباً تُقلى بنفس الزيوت المكررة، ما يقلل قيمتها الغذائية.

ختاما، شدد الدكتور بوجراج على أن الهدف ليس الكمال الغذائي، بل اتخاذ خيارات واعية تساهم في الوقاية من الالتهابات المزمنة وأمراض القلب والأيض، موضحاً أن فهم تأثير الطعام على الجسم يجعل القرارات الغذائية أكثر وضوحاً وفعالية.