حموضة المعدة المستمرة.. علامة تحذيرية مبكرة لا تتجاهلها

رغم أن حرقة المعدة تعتبر من الشكاوى الهضمية الشائعة، إلا أن تكرارها المستمر قد لا يكون مجرد إزعاج عابر، بل علامة مبكرة على حالة صحية خطيرة، بحسب ما حذر منه الطبيب الأميركي د. جوزيف صلحاب، المعروف على وسائل التواصل بلقب The Stomach Doc.

وفي منشور توعوي، أشار "صلحاب"، إلى أن تكرار حموضة المعدة أو الارتجاع المعدي المريئي "GERD" أكثر من مرتين أسبوعيا، قد يمهد الطريق لتطور سرطان المريء من نوع Adenocarcinoma، وهو النوع الأكثر شيوعا المرتبط بالحموضة المزمنة.

زيادة في الإصابات

بحسب بيانات مؤسسة Cancer Research UK، شهدت حالات سرطان المريء الغدي "Adenocarcinoma" ارتفاعا ملحوظا في بريطانيا وأميركا وأجزاء من أوروبا، مع تزايد ارتباطه بعوامل نمط الحياة مثل:

-التدخين

-الارتجاع الحمضي المزمن

-تقدم العمر "خاصة بعد سن الخمسين"

مرحلة ما قبل السرطان

ويشير "صلحاب"، إلى أن تجاهل أعراض الحموضة المستمرة قد يؤدي إلى حالة تعرف باسم Barrett’s Esophagus، وهي تغير في الخلايا المبطنة للمريء نتيجة التعرض المزمن للأحماض.

ورغم أن "مريء باريت" ليس سرطانا بحد ذاته، إلا أنه يعد من المراحل التمهيدية لتطور السرطان، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية.

أعراض لا يجب تجاهلها

إذا لاحظت أحد هذه الأعراض إلى جانب حرقة المعدة المتكررة، فعليك استشارة طبيب مختص:

-صعوبة أو ألم عند البلع

-الشعور بوجود طعام عالق في الحلق

-فقدان غير مبرر للوزن

-ألم أو ضغط في الصدر

-سعال مزمن أو بحة في الصوت

-تفاقم الشعور بالحموضة رغم استخدام الأدوية

وأكد "صلحاب"، أن أفضل استراتيجية هي التحرك المبكر قبل أن تتفاقم الحالة، مشددا على أهمية استشارة اختصاصي الجهاز الهضمي فور ظهور الأعراض.

