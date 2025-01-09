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"السم الأبيض".. مكون في المطبخ زيادته ترفع ضغط الدم بشكل مضاعف

03:39 م الخميس 09 يناير 2025

قياس ضغط الدم

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كتبت- نرمين ضيف الله:

الملح الأبيض، الذي يُطلق عليه "السم الأبيض"، لا غنى عنه في حياتنا اليومية، ويضفي نكهة لذيذة على الطعام، لكن الإفراط في تناوله يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، خاصة لمرضى الضغط العالي.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن زيادة الملح في الجسم تؤدي إلى احتباس الماء، ما يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أن ارتفاع ضغط الدم يسبب مشكلات صحية خطيرة، مثل الإصابة بأمراض القلب والكلى، ما يؤدي إلى تلف الكلى على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن النسب المسموح بها يوميًا لتناول الملح هي 2 مليجرام، ولا يجب أن تزيد عن 5 جرامات.

وحذرت من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، مثل:

الأطعمة المصنعة.

الوجبات السريعة.

المخللات.

الصلصة.

التوابل.

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ضغط الدم أمراض القلب السم الأبيض
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