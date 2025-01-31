سبب مرض داليا مصطفي.. كيف تؤثر الصدمة على مستويات السكر في الدم؟

كتبت- أسماء مرسي:

خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع على قناة "الحياة"، كشفت الفنانة داليا مصطفي أن الخذلان والتعرض للضغط النفسي والصدمات سبب رئيسي في إصابتها بمرض السكري.

وفي هذا الصدد، إليكم تأثير الشعور بالخذلان والصدمات على مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع "healthline".

الصدمة والسكري

عندما يتعرض الشخص للضغط النفسي، سواء كان ذلك بسبب خذلان، أو صدمة، أو أي نوع آخر من التوتر، يفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين.

هذه الهرمونات تعمل على رفع مستوى السكر في الدم بشكل مؤقت لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة الموقف االصعبة، ومع تكرار هذه المواقف، يصبح الجسم في حالة تأهب مستمر، ما يؤدي إلى ارتفاع في مستوى السكر في الدم وصعوبة في التحكم فيه.

كما يسبب الشعور بالتوتر المزمن والضغوطات إلى مقاومة الأنسولين، ما يعني أن الخلايا تصبح أقل حساسية للأنسولين ولا تستطيع امتصاص الجلوكوز بشكل فعال، فضلا عن، يحفز الكورتيزول الكبد على إنتاج المزيد من الجلوكوز، ما يزيد من مستوى السكر في الدم.

أعراض ارتفاع السكر في الدم الناتج عن الصدمات

صعوبة في النوم.

مشكلات في الجهاز الهضمي.

تقلبات مزاجية وحزن.

غضب وانفعال.

صداع متكرر.

انخفاض طاقة الجسم.

الإصابة بالأمراض بشكل متكرر.

كيف تحمي نفسك من الإصابة؟

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل.

التحدث مع الأصدقاء والعائلة أو استشارة أخصائي نفسي.

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