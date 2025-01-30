طبيب يحذر من علاج شهير للإنفلونزا.. يضر أكثر مما ينفع

كتب- أحمد الضبع:

حذّر الطبيب التلفزيوني البريطاني الدكتور رانج سينج من تناول أدوية السعال لعلاج أعراض الإنفلونزا، مؤكدًا أن هذه الأدوية، في أفضل الأحوال، لا جدوى منها، وفي أسوأ الأحوال قد تضر أكثر مما تنفع.

وأضاف "سينج" الذي يظهر بانتظام في برامج مثل This Morning وMorning Live على قناة BBC، أن الأطباء لم يعودوا يوصون بهذه الأدوية، بل يرون أنها مضيعة للمال.

وأوضح الطبيب، الذي يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أن الأطفال بحاجة للسعال لإزالة المخاط من رئتيهم، وأن أدوية السعال قد توقف هذه العملية مؤقتًا.

وأكد أن تلك الأدوية قد تحتوي على مواد مثل الباراسيتامول، مما يزيد من خطر إعطاء جرعة زائدة للأطفال عن غير قصد، وفقًا لـ"ديلي ميل".

وتأتي تحذيرات الدكتور سينغ عقب مطالبات من خبراء الصحة بسحب أدوية البرد التي تحتوي على مادة فينيليفرين من الأسواق البريطانية، بعد أن تبين أنها "غير فعالة" في علاج احتقان الأنف.

وأضاف الدكتور سينج أنه بدلاً من اللجوء إلى الأدوية، يفضل تناول مشروبات دافئة مثل العسل مع الليمون لتخفيف أعراض السعال والتهاب الحلق، مشيرًا إلى أن هناك أدلة محدودة على فعالية أدوية السعال في تخفيف الأعراض.

فيما يخص الإنفلونزا، أكد سينغ أن الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عامًا أو الأطفال دون الخامسة، وكذلك الحوامل، هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

وأوصى بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا لتقليل شدة المرض، حتى وإن لم يمنع الإصابة بشكل كامل.

وأكد "سينج" أن الفيروسات، وخاصة الأنواع (A) و(B)، هي المسبب الرئيسي للأوبئة السنوية، وأوضح أن البرد يزيد من قدرة الفيروس على الانتقال، بما أنه يساعد على بقاء الفيروس على الأسطح لفترة أطول، كما أن ضعف جهاز المناعة خلال فصل الشتاء يزيد من خطر الإصابة.

واختتم الطبيب نصيحته بتقوية المناعة، عبر الحصول على فيتامين د ولقاح الإنفلونزا، مع ضرورة تجنب الأدوية غير الفعالة التي تروجها شركات الأدوية.

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