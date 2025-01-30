أسلوب "الكرسي وفنجان القهوة" في مقابلات العمل.. اختبار خفي يكشف شخصيتك

تعتبر المقابلات الوظيفية أكثر من مجرد وسيلة لتقييم مهاراتك وخبراتك المهنية، فهي أيضًا فرصة لفحص شخصيتك وطريقة تعاملك مع المواقف غير المتوقعة.

ولتقييم المرشحين بشكل دقيق، طوّرت بعض الشركات أساليب غير تقليدية قد لا يدرك المتقدمون أنهم يخضعون لها. من بين هذه الأساليب التي لاقت اهتمامًا كبيرًا بسبب بساطتها وفعاليتها، هو أسلوب “الكرسي” الذي يكشف الكثير عن قدرتك على التعامل مع المواقف المحرجة.

ما هو أسلوب “الكرسي”؟

أسلوب “الكرسي” هو تقنية تستخدمها بعض الشركات لاختبار المرشحين دون علمهم. في هذا الأسلوب، يضع القائم على المقابلة عمدًا كرسيًا غير مستقر أمام المتقدم، بينما يكون هناك كرسي آخر أكثر استقرارًا في مكان بعيد عن المكتب. هذه الوضعية توفر للمتقدم فرصة لتصحيح الموقف واختيار الكرسي الأكثر راحة.

كيف يجب أن تتعامل مع الموقف؟

إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، لا تتردد في التوقف والتعبير عن حاجتك لتغيير الكرسي. المقابلات ليست مجرد تقييم منك لهم، بل هي أيضًا فرصتك لتقييمهم. إذا شعرت بعدم الراحة بسبب الكرسي المتذبذب، يمكنك ببساطة أن تطلب تغيير الكرسي بشكل مهذب مثل: “هل يمكنني الجلوس على الكرسي في الخلف؟”. هذا الطلب البسيط يعكس ثقتك بنفسك وقدرتك على التعامل مع الأمور غير المتوقعة، وهي سمة محورية في أي بيئة عمل. كما أن إظهار الاحترام في حديثك يشير إلى أنك تضع الراحة والكفاءة في أولوياتك، مما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى المحاور.

تكتيكات أخرى قد تواجهها

هناك أيضًا أسلوب آخر قد يُستخدم في بعض المقابلات وهو “اختبار فنجان القهوة”. في هذا الاختبار، قد يعرض عليك المحاور فنجانًا من القهوة خلال المقابلة، وفي نهاية المحادثة سيراقب تصرفك تجاه الفنجان. إذا عرضت أخذ الفنجان إلى المطبخ أو تنظيفه، فهذا يظهر استعدادك للعمل ضمن فريق والاهتمام بالتفاصيل. أما إذا تركت الفنجان فقد يعتبر هذا دلالة على قلة المبادرة أو افتقار اهتمامك بالجانب الاجتماعي.

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