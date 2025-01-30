5 عادات صباحية ترفع الكوليسترول الضار.. تجنبها لتحمي قلبك

كتبت- نرمين ضيف الله:

توجد عادات صباحية قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ما يستدعي الانتباه ومراقبة أي علامات غير طبيعية تظهر على الجسم، وللوقاية من الضروري الالتزام بنظام غذائي صحي يحمي من أمراض القلب والكوليسترول.

وأوضح الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، أن هناك عادات صباحية خاطئة تساهم في زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تناول وجبات إفطار غير صحية، مثل الأطعمة الدسمة، المعجنات، والأطعمة المقلية، يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأشار إلى أن إهمال تناول وجبة الإفطار يعد من العادات الخاطئة الشائعة، إذ يؤدي ذلك إلى نقص مستوى السكر في الدم، مما يحفز الجسم على زيادة إنتاج الدهون الضارة.

نصائح لتجنب ارتفاع الكوليسترول الضار صباحًا:

1- تجنب شرب القهوة مع الحليب كامل الدسم.

2- الحرص على ممارسة الرياضة صباحًا.

3- الابتعاد عن التدخين في الصباح.

4- تجنب استخدام الزيوت والسمن في الطهي.

5- الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة.

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