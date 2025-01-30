بدائل طبيعية.. أطعمة تزيد هرمون الذكورة وتغنيك عن المكملات الغذائية

كتبت – آلاء نبيل:

يُمنع بعض الرجال من تناول المكملات الغذائية التي تُساعد في زيادة هرمون الذكورة (التستوستيرون) لأسباب طبية، ما يدفعهم إلى البحث عن بدائل طبيعية تتمثل في أطعمة تُحفز إنتاج هذا الهرمون بشكل طبيعي وفعّال.

وبحسب موقعي Healthline وOnly Health، إليك قائمة بأبرز الأطعمة التي تُساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون:

1- الأسماك الدهنية

تُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونة، والماكريل من المصادر الغنية بأحماض أوميجا 3، التي تُقلل الالتهابات، تُحسن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وتزيد من مستويات هرمون الذكورة.

2- اللحوم الحمراء

لحم البقر والضأن يحتويان على نسبة عالية من الزنك، وهو معدن أساسي لدعم إنتاج التستوستيرون.

3- المحار

يُعتبر المحار من أغنى المصادر الطبيعية بالزنك والحديد، وكلاهما يلعب دورًا حيويًا في تعزيز إنتاج هرمون التستوستيرون.

4- المكسرات

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز على الزنك والمغنيسيوم، وهما عنصران يُساهمان في تحسين مستويات هرمون الذكورة.

5- الفواكه والخضروات

تتميز الفواكه والخضروات بمحتواها الغني بمضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف، وتُعزز الصحة العامة، كما تُساعد على زيادة التستوستيرون.

عوامل إضافية لزيادة هرمون التستوستيرون

اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الفواكه والخضروات وأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تجنب السمنة ومرض السكري، اللذين يُؤثران سلبًا على إنتاج التستوستيرون.

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