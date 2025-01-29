أعراض خفية لارتفاع الكوليسترول تظهر في القدمين.. احذرها

كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع الكوليسترول في الدم هو من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يعيق تدفق الدم إلى الأعضاء، بما في ذلك الساقين. لذا عليك مراقبة التغييرات التي قد تطرأ عليك.

وبحسب ما ذكره موقعي "Times of India" و"Healthline"، إليك أهم التغييرات التي تحدث للساقين والتي قد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير.

1- برودة القدمين

من التأثيرات السلبية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إعاقة تدفق الدم إلى الأعضاء، بما في ذلك الأطراف السفلية، وهذا يزيد من الشعور بالبرودة في القدمين حتى إذا حرصت على تدفئتها.

2- خلل في المشي

يؤثر ارتفاع الكوليسترول في الدم على قدرة الشخص على الحركة بشكل سليم، إذ يسبب ضيقًا في الشرايين وعدم وصول الدم الكافي للأطراف، ما يؤدي إلى ألم وخلل في الحركة.

3- عدم ظهور شعر بالساقين

يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم إعاقة وصول الدم إلى بصيلات الشعر وفقدان التغذية اللازمة، ما يتسبب في تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

4- شحوب جلد الساق

انخفاض تدفق الدم الناتج عن ارتفاع مستويات الكوليسترول يؤدي إلى تغير في لون الجلد، وغالبًا ما يميل إلى الأزرق.

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