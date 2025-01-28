كوارث صحية لا حصر لها.. احذر إعادة تسخين الأرز مرة أخرى

كوارث صحية لا حصر لها.. احذر إعادة تسخين الأرز مرة

كتبت- شيماء مرسي

الأرز عنصر أساسي في العديد من المأكولات حول العالم، إلا أن إعادة تسخينه قد قد تسبب مخاطر صحية غير متوقعة.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن أضرار إعادة تسخين الأرز.

خطر تلوث العصية الشمعية

يحتوي الأرز المطبوخ على بكتيريا تسمى العصوية الشمعية لا تموت بالطهي.

عند ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، تتكاثر الجراثيم مكونة سموما لا تزول بالحرارة، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي والإسهال والغثيان والقيء.

فقدان العناصر الغذائية

يؤدي إعادة التسخين إلى فقدان العناصر الغذائية الأساسية ونقص الفيتامينات والمعادن نتيجة تعرضه للحرارة بشكل متكرر، ما يجعل قيمته الغذائية أقل عند تناوله في الجسم.

فقدان الملمس والطعم

يؤدي إعادة التسخين إلى تغيير ملمس وطعم الأرز، حيث يمكن أن يصبح جافا أو صلبا أو طريا.

التسخين غير المتساوي

التسخين غير المتساوي للأرز قد يترك بعض أجزائه باردة، مما يسمح ببقاء البكتيريا والسموم فيها ويؤدي إلى التسمم الغذائي.

تلف الأرز

يجب حفظ الأرز المطبوخ بالطريقة الصحيحة لتجنب التلف، لأنه إذا ترك الأرز في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة.

الإفراط في إنتاج النشا

يمكن أن يؤدي إعادة تسخين الأرز إلى إعادة تبلور النشا، مما يجعل هضمه أكثر صعوبة.

وقد يؤدي هذا إلى الانتفاخ والغازات أو عدم الراحة، كما يؤثر تحول النشا أثناء إعادة التسخين أيضا على المؤشر الجلوكوزي للأرز، مما قد يتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم.

نصائح الاستهلاك الآمن للأرز:

-يجب تبريد الأرز المطبوخ في غضون ساعة واحدة من التحضير، وتجنب إعادة تسخينه أكثر من مرة.

-التأكد من أن الأرز ساخن جدا قبل الاستهلاك.

-من الأفضل تناول الأرز بعد إعداده على الفور، بدلا من تسخينه مرة أخرى.

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