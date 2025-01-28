هذا ما يفعله حبس البول لفترة طويلة بـ الكلى- مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

المثانة هي كيس عضلي يجمع البول القادم من الكليتين ويخزنه مؤقتا قبل طرده خارج الجسم.

وقد يتسبب حبس البول لفترة طويلة في تمدد المثانة وضعف عضلاتها، ومع مرور الوقت، قد يصبح من الصعب على المثانة إفراغها بالكامل، وقد يؤدي هذا إلى احتباس البول وعدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل، بحسب ما ذكر موقع

"هيلث".

ما تأثير حبس البول على الكلى؟

حصوات الكلى

بالنسبة للأفراد المعرضين لحصوات الكلى أو أولئك الذين لديهم مستويات عالية من المعادن في البول، فإن حبس البول قد يسهم في تكوين الحصوات.

ويحتوي البول بشكل طبيعي على معادن مثل حمض البوليك وأكسالات الكالسيوم، والتي يمكن أن تتبلور وتشكل الحصوات بمرور الوقت.

أضرار أخرى لـ حبس البول

الشعور بالألم:

تجاهل الرغبة في التبول بانتظام قد يؤدي إلى الشعور بألم عند التبول وفي المثانة أو الكلى.

بالإضافة إلى ذلك، قد تظل العضلات المسؤولة عن حبس البول متوترة حتى بعد إفراغ المثانة، ما قد يسبب تقلصات الحوض.

عدوى المسالك البولية:

من أكثر المشكلات الصحية شيوعا التي يسببها حبس البول لفترة طويلة الإصابة بعدوى المسالك البولية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكاثر البكتيريا.

لذا يجب على الأشخاص تجنب حبس البول لفترات طويلة، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية والجفاف، وتشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية ما يلي:

إحساس بالحرقان أو الوخز أثناء التبول

ألم في الحوض أو أسفل البطن

الرغبة المستمرة في التبول

رائحة كريهة للبول

البول الداكن

دم في البول

تمدد المثانة:

حبس البول بانتظام قد يؤدي إلى تمدد المثانة، ما يجعل من الصعب على المثانة أن تنقبض وتطلق البول.

تلف عضلات قاع الحوض:

حبس البول بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى إجهاد عضلات قاع الحوض وإتلافها.

وتساعد إحدى العضلات الرئيسية، وهي العضلة العاصرة للإحليل، في إبقاء مجرى البول مغلقا لمنع التسرب، وقد يؤدي تلف هذه العضلة إلى سلس البول.

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