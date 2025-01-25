نباتات تجلب الحظ السعيد وتجذب الرزق وتطرد الطاقة السلبية- (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق لزيادة الدخل وجذب المال، وفي هذا السياق كشفت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال عن أهمية زرع شجرة الجهنمية أو القرنفل في الشرفة "البلكونة" في جذب الرزق وزيادة المال في المنزل.

وقال سونيا خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "شجرة الجهنمية والقرنفل من العناصر النارية التي تجذب المال والطاقة الإيجابية".

وتابعت خبيرة الطاقة: "لإضفاء لمسة جمالية ورائعة على حديقة منزلك، لا تتردد في زراعة شجرة الجهنمية أو القرنفل".

وأضافت: "النباتات تعود على الإنسان بالخير والطاقة الإيجابية، لذا يجب علينا الاعتناء بها".

وأوضحت سونيا: "اصفرار النباتات المنزلية قد يشير إلى أن المنزل مليء بالطاقة السلبية والمشكلات والشجار والخلافات والحسد".

وحذرت خبيرة الطاقة من وضع نبات "الصبار" داخل المنزل، لأنه يتسبب في شعور أصحابها بالألم والحسد والإحباط".

نصحت سونيا بضرورة اختيار النباتات ذات الأوراق الدائرية أو البيضاوية على تلك ذات الأوراق الشوكية أو المدببة للشعور بالاسترخاء داخل المنزل".

اقرأ أيضا:

موجودين في كل بيت.. 3 مكونات تخفف من أعراض الإنفلونزا

احترس.. أخطاء أثناء الاستحمام في الشتاء قد تؤدي إلى الوفاة

ستصدمك.. 15 صورة لـ أغرب 4 حفر مخيفة حول العالم

فيديو| لن تتخيل ما فعلته معلمة في طفل داخل حضانة - كارثة صادمة

السعادة هتجري وراهم.. 3 أبراج حظها المادي في السماء