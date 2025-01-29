تحارب الكوليسترول.. خضروات تقوي قلبك والكبد وتقي من السرطان

كتبت- نرمين ضيف الله:

الخضروات من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الجسم، لما تحتويه من كم هائل من الفيتامينات والمعادن.

وتتميز الخضروات الشتوية تحديدًا بفوائد صحية عديدة، إذ تدعم صحة القلب والكبد، وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتقي من السرطان.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن من أبرز الخضروات الشتوية صديقة القلب والكبد والتي تساعد في الوقاية من السرطان الكرنب (الملفوف) والسبانخ والبروكلي والجزر والفجل.

وأضافت "عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الكرنب يُعد صديقًا للكبد والقلب، إذ يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تدعم صحة الكبد، وتعزز عملية إزالة السموم من الجسم، كما يساهم في الوقاية من السرطان.

وأشارت إلى أن السبانخ، كإحدى الخضروات الورقية الخضراء، تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ونبهت إلى أهمية عدم تسخين السبانخ أكثر من مرة، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية بسبب الحرارة الناتجة عن تكرار التسخين.

أما "البروكلي" فهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تحسن أداء الأوعية الدموية، وتساهم في تنقية الجسم، ما يعزز صحة القلب.

وفيما يتعلق بالجزر، أوضحت أنه يحتوي على فيتامين "A" والألياف التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتساهم في تقليل ضغط الدم وتحسين وظائف الكبد.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الخضروات الشتوية ليست فقط مفيدة لصحة الجسم، لكنها تقدم دعمًا كبيرًا لصحة القلب والكبد، وتُعد وسيلة فعالة للوقاية من السرطان.

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