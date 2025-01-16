ما سبب شعورك بالتعب دائما؟.. علامات تستدعي زيارة الطبيب

كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون الشعور بالتعب ناتجًا عن العديد من العوامل، بدءًا من ليلة نوم سيئة إلى مشكلات الصحة العقلية أو الجسدية، ورغم أنه يمكن حلها بسرعة في كثير من الأحيان، فإن بعض الناس يعانون من التعب المستمر.

وليس من الغريب أن التعب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك وأجزاء أخرى من حياتك، ويمكن تقسيم التعب إلى ثلاث فئات - نفسية وجسدية ومرتبطة بأسلوب الحياة، وتسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية عدة أسباب شائعة لذلك، بحسب صحيفة express :

عدم الحصول على قسط كاف من النوم أو صعوبة النوم (الأرق)

نمط حياة غير صحي (مثل اتباع نظام غذائي غير صحي وعدم ممارسة الكثير من التمارين الرياضية)

الإجهاد والاكتئاب والتعامل مع تحديات الحياة، مثل الحزن أو رعاية طفل جديد

التغيرات الهرمونية (مثل أثناء البلوغ أو الحمل أو انقطاع الطمث)

بعض الأمراض، مثل الحمى الغدية وكوفيد -19

بعض العلاجات الطبية والأدوية، مثل العلاج الكيميائي، والتي يمكن أن تسبب النعاس لفترة من الوقت.

ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالتعب لفترة طويلة ولا تستطيع معرفة السبب، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة طبية.

وارتبط القلق والاكتئاب أيضًا بالتعب المزمن، ما يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالتعب حتى بعد الحصول على ست إلى تسع ساعات من النوم الموصى بها، كما يمكن أن تكون الحالات الصحية الجسدية مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، وفقر الدم، وانقطاع الطمث سببًا للتعب المنتظم.

وتشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى التعب مرض السكري، أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو التهاب الدماغ والنخاع العضلي أو متلازمة التعب المزمن (ME/CFS).

وقبل أن تشعر بالذعر وتشخيص نفسك (وهو ما يجب عليك تجنبه)، توصي هيئة الخدمات الصحية بإجراء العديد من التغييرات الروتينية اليومية التي يمكن أن تساعد في مكافحة التعب والإرهاق.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومارس الرياضة بانتظام.

حاول الالتزام بأوقات النوم نفسها وهدفك هو النوم لمدة تتراوح بين ست إلى تسع ساعات.

حاول الاسترخاء لبضع ساعات قبل موعد نومك (اقرأ، أو استمع إلى الموسيقى، أو بودكاست).

احصل على مكان نوم مريح (ليست مشرقة جدًا أو صاخبة أو دافئة).

من الحكمة أن تتجنب العادات السيئة مثل التدخين، وتناول وجبات ضخمة، أو تناول الكافيين، أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة قبل الخلود إلى النوم مباشرة، وكذلك أن تقلل من استخدام الهاتف الذكي قبل ساعة من التوجه إلى النوم.

ومع ذلك، كيف يمكنك معرفة متى يكون الأمر أكثر من مجرد تعب عادي وحان الوقت لزيارة الطبيب؟، كشف الدكتور ليلاند، المستشار السريري، أن التعب يمكن أن يؤدي إلى ردود أفعال أبطأ، وانخفاض القدرة على معالجة المعلومات، وانقطاع الذاكرة، وغياب الذهن وانخفاض التنسيق.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع حوادث أو انخفاض الإنتاجية، على سبيل المثال في العمل، حيثما أمكن، يجب أن تفكر في تغييرات نمط الحياة لتحسين النوم ولكن اطلب المشورة من طبيبك إذا استمرت أعراض التعب، قد تكون هناك مشكلة صحية أساسية تتطلب وصفة طبية".

إذا وجدت نفسك منهكًا لأسابيع متتالية، إذا كان التعب يعرقل أعمال حياتك اليومية، إذا كانت هناك علامات أخرى مثل فقدان الوزن المفاجئ أو تقلبات المزاج، أو إذا سمعك شخص ما تصدر أصوات اختناق أو شخير أو لهث أثناء غفوتك - فربما حان الوقت للتحدث مع طبيب.

اقرأ أيضا:

ابن أغنى رجل في آسيا يظهر بساعة من الياقوت.. لن تصدق سعرها

حياتهم هتتغير للأسوء.. 4 أبراج سيحدث لهم كوارث ضخمة نهاية يناير 2025

تحذير من مخاطر المدفأة الكهربائية.. 5 أشياء تحدث لجسمك

صديقة القلب والكلى.. 6 أطعمة تحارب الكوليسترول الضار

أعراض غير متوقعة لقرحة المعدة.. و4 أطعمة تزيد الأمور سوءا