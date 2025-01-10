هل تعاني من الإمساك المزمن.. إليك الحل

الإمساك المزمن مشكلة شائعة ومزعجة، لكن لحسن الحظ هناك العديد من الحلول الفعالة، وفقا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress.

ما هو الإمساك المزمن؟

يُعتبر الإمساك مزمنًا إذا كنت تعاني من حركة الأمعاء أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، أو براز صلب وجاف، أوصعوبة أو إجهاد أثناء التبرز، أوالشعور بعدم الإفراغ الكامل للأمعاء.

أسباب الإمساك المزمن:

نقص الألياف في النظام الغذائي، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والدهنية.

عدم شرب كميات كافية من الماء والسوائل.

نمط الحياة الخامل وعدم ممارسة الرياضة.

بعض الأدوية تسبب الإمساك كأثر جانبي.

علاج الإمساك المزمن

يعتمد علاج الإمساك المزمن على تحديد السبب الرئيسي، ولكن هناك بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتباعها لتخفيف الأعراض:

زيادة تناول الألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات. الألياف تساعد على زيادة حجم البراز وتسهيل مروره.

شرب كميات كافية من الماء

شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا. السوائل تساعد على تليين البراز وتسهيل حركته.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع. الرياضة تحفز حركة الأمعاء.

الذهاب إلى الحمام في وقت محدد

حاول الذهاب إلى الحمام في نفس الوقت كل يوم، ويفضل بعد تناول وجبة الطعام.

الملينات

الملينات التي تزيد حجم البراز: مثل السيليوم، تعمل على امتصاص الماء وزيادة حجم البراز.

الملينات المنشطة

تحفز عضلات الأمعاء على الانقباض.

الملينات التناضحية

تجذب الماء إلى الأمعاء لتليين البراز.

المزلقات

تسهل حركة البراز في الأمعاء.

يُفضل استخدام الملينات تحت إشراف الطبيب، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أخرى.

لا تستخدم الملينات لفترات طويلة دون استشارة الطبيب، لأنها قد تسبب اعتماد الأمعاء عليها.

العلاجات المنزلية

قد تساعد البروبيوتيك في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.

قد تحفز القهوة حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص.

يعتبر عصير الخوخ مليّنًا طبيعيًا.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من، إمساك مزمن لا يتحسن مع تغيير نمط الحياة، أو نزيف من المستقيم، أو ألم شديد في البطن، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو تغير مفاجئ في عادات التبرز.

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