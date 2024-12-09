ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا؟.. مفاجأة صادمة

كتبت- أسماء العمدة:

تناول الفول بشكل يومي يفتح أبوابًا واسعة من الفوائد الصحية، كونه من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

خفض الكوليسترول

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، يحتوي الفول على الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مشيرًا إلى أن الفوائد الأخرى تشمل:

تنظيم ضغط الدم

غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

الألياف الغذائية

يعتبر الفول مصدراً ممتازاً للألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتحسن عملية الهضم.

البروبيوتيك

يحتوي الفول على بعض أنواع البكتيريا النافعة التي تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

الشعور بالشبع

الألياف والبروتين الموجودان في الفول يزيدان الشعور بالشبع، مما يساعد على تقليل الشهية والتحكم في الوزن.

صحة العظام

يحتوي الفول على كمية جيدة من الكالسيوم والفسفور، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان.

صحة الدماغ

يحتوي الفول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية.

مصدر ممتاز للبروتين النباتي

يعتبر الفول مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي، وهو أمر مهم للنباتيين وجميع الأشخاص الذين يرغبون في زيادة نسبة البروتين في نظامهم الغذائي.

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