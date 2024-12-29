كيف تمنع ارتفاع ضغط الدم في الشتاء؟.. 5 طرق فعالة

كتب – سيد متولي

يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء، بسبب عدة عوامل، مثل انقباض الأوعية الدموية الناجم عن انخفاض درجات الحرارة، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تمنع هذه الحالة الخطيرة التي قد تسبب مضاعفات حال عدم التعامل معها.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، هناك 5 طرق فعالة قد تمنع ارتفاع ضغط الدم في الشتاء، وتتمثل في:

تناول الفاكهة يوميا

تناول الفاكهة يوميا أمر مهم لمنع ارتفاع ضغط الدم، استهدف تناول ثمرة واحدة على الأقل يوميا، مثل الموز لاحتوائه على البوتاسيوم الذى يخفض ضغط الدم.

ممارسة التمارين

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مهم للحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة، خاصة في فصل الشتاء، إذ تساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

الاهتمام بتدفئة جسمك

من المهم جدا تدفئة جسمك في الشتاء لمنع ارتفاع ضغط الدم، إذ يتسبب الطقس البارد في انقباض الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط الدم، لذلك احرص على ارتداء طبقات من الملابس وقبعات وقفازات وجوارب حرارية للحفاظ على حرارة الجسم.

الالتزام بنظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي صحي مهم للحفاظ على على ضغط الدم ومنع ارتفاعه، ومن المهم تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة.

تجنب الإفراط في الملح

الإفراط في الملح يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذل من المهم تقليل تناوله خاصة في الشتاء، واختر المكونات الطازجة بدلا من الأطعمة المصنعة التي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

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