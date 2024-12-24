سعره "على قد الإيد".. خضار سحري يحارب السرطان ويحمي قلبك

كتبت- آلاء نبيل:

البقدونس من الخضروات الورقية التي تضيف نكهة مميزة إلى الأطعمة، كما أنه غني بالعناصر الغذائية التي تقي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان، غير أن سعره في متناول الجميع.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن البقدونس يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والكاروتين وفيتامين سي، التي تحمي الخلايا السليمة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة تلعب دورًا كبيرًا في تطور الخلايا السرطانية.

وأضاف "القيعي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن البقدونس يعمل كمدر طبيعي للبول، ما يساعد على خفض ضغط الدم من خلال التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم، ويُحسّن الدورة الدموية، ويقلل خطر تصلب الشرايين وتجلط الدم، كما أنه يُخفض مستوى الكوليسترول الضار، الأمر الذي يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أنه يمكن إدراج أوراق البقدونس الطازجة في السلطات، والحساء، والأطباق الرئيسية، كما يمكن تناوله كمشروب عن طريق غلي أوراقه في الماء، ثم تصفيته وشربه للحصول على فوائده الصحية.

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