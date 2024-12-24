المشي.. سلاح فعال للتخلص من دهون البطن العنيدة

منطقة البطن من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون، ولكن، هناك حل بسيط وفعال لمكافحة هذه المشكلة، وهو المشي.

وفقا لموقع "Health Shots"، إليك فوائد ممارسة تمرين المشي للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن.

حرق السعرات الحرارية

المشي يحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية المخزنة على شكل دهون، خاصة في منطقة البطن.

تعزيز عملية الأيض

يساعد المشي المنتظم على زيادة معدل الأيض، ما يعني أن جسمك سيحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

تقليل التوتر

التوتر يزيد من إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يساهم في تخزين الدهون في منطقة البطن، لكن، المشي يساعد على تحسين الحالة المزاجية، ما يقلل من مستويات هذا الهرمون.

تحسين حساسية الأنسولين

يساعد أيضا على تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويمنع تخزين الدهون.

كيفية المشي لتقليل دهون البطن؟

الزيادة التدريجية للمدة والشدة

لتحقيق أقصى قدر من تمرين المشي، عليك اتباع أسلوب التدريب المتقطع هذا إلى زيادة حرق السعرات الحرارية والمساعدة في تقليل دهون البطن.

التنوع في المسارات

يمكنك المشي في الحديقة، على الشاطئ، أو حتى في المنزل باستخدام جهاز المشي.

التركيز على الوضعية الصحيحة

حافظ على ظهرك مستقيمًا وكتفيك للخلف لتحقيق أقصى استفادة من التمرين.

الاهتمام بالتغذية

اتباع نظام غذائي صحي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يساعد على فقدان الوزن بصورة ملحوظة.

ترطيب الجسم

يوصي الخبراء بشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي، سيساعد ذلك على تقيل دهون البطن.

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