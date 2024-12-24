للاستفادة من فوائده.. أفضل وقت لتناول اللوز والكمية المناسبة

اللوز من أكثر المكسرات شعبية وتغذية، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وفقا لموقع "Times of India"، إليك أفضل وقت لتناوله والكمية المناسبة:

القيمة الغذائية لـ اللوز

اللوز مصدرا غنيا بالدهون الصحية، والبروتينات، والألياف، والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E والمغنيسيوم والكالسيوم، هذه العناصر الغذائية تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة القلب، وتعزيز الطاقة، ودعم جهاز المناعة.

الدهون الصحية

تُسهم الدهون الصحية الموجودة في اللوز في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب.

البروتينات

تساعد البروتينات الموجودة به في بناء وإصلاح الأنسجة، وتعزيز الشعور بالشبع.

الألياف

يحتوي اللوزن على نسبة عالية من مضادات الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

الفيتامينات والمعادن

توفر الفيتامينات والمعادن الموجودة في اللوز الحماية من الأمراض المزمنة، وتعزيز صحة العظام والعضلات.

أفضل الأوقات لتناول اللوز

يمكن الاستمتاع باللوز كوجبة خفيفة صحية في أي وقت من اليوم، ولكن هناك بعض الأوقات التي يعتبر فيها تناول اللوز أكثر فائدة:

تناول اللوز في الصباح على معدة فارغة مثاليا، حيث يوفر الطاقة المستدامة طوال اليوم.

يساعد استهلاكه بعد ممارسة التمارين الرياضية على استعادة قوة العضلات، خاصة عند تناوله مع مصدر للبروتين مثل الزبادي اليوناني.

يُسهم تناوله قبل النوم أيضا في الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

كيفية إضافة اللوز إلى النظام الغذائي؟

يمكن تناول اللوز كوجبة خفيفة بمفرده، أو إضافته إلى الزبادي أو الحليب، أو العصائر، والسلطات، ودقيق الشوفان، والحلويات.

الكمية المناسبة يوميا

يجب تناول حفنة من اللوز، أي ما يقرب من 7-8 حبات من اللوز.

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