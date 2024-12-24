هذا ما يحدث لجسمك عند شرب كمية كافية من الماء يوميا

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ونُشرت في المجلة العلمية "JAMA Network Open" عن أن فوائد شرب الماء تتجاوز بكثير الشعور بالانتعاش.

توصل الباحثون إلى أن شرب كميات كافية من الماء مرتبط بعدة فوائد صحية مهمة، وفقا لموقع "ScienceAlert".

فوائد شرب كمية كافية من الماء يوميا:

تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

المساعدة في إنقاص الوزن.

الوقاية من الصداع النصفي.

تقليل التهابات المسالك البولية.

إدرة مرض السكري.

خفض ضغط الدم.

أهمية الترطيب للجسم

يشكل الماء نسبة كبيرة من وزن الجسم ويؤدي دورا حيويا في العديد من الوظائف الحيوية، الجفاف، وهو نقص الماء في الجسم، يسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل التعب، الدوخة، والصداع.

كمية الماء الموصى بها

توصي منظمة الصحة العالمية بشرب حوالي 3.2 لتر من الماء يومياً للرجال و2.7 لتر للنساء، ومع ذلك، فإن الاحتياجات الفردية قد تختلف بناء على عوامل مثل النشاط البدني، المناخ، والحالة الصحية.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث للكلى والقولون ومستويات السكر عند تناول الطعمية يوميا؟.. مفاجأة

احذر غسل الديك الرومي قبل طهيه.. لن تتوقع ما سيحدث في جسمك

موجود في كل بيت.. مشروب يقي من السرطان ويحمي قلبك

علامتان تكشفان عن سرطان البنكرياس.. تظهران أثناء دخولك المرحاض

موجود في كل بيت.. مشروب يقي من السرطان ويحمي قلبك