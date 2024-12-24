طرق طبيعية للتخلص من الصداع دون أدوية

الصداع من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ما يسبب لهم الشعور بعدم الراحة والألم.

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة آنا تيريخوفا، أخصائية طب الأعصاب الروسية، إلى أن صداع التوتر، وهو النوع الأكثر شيوعا، ويحدث نتيجة الإجهاد المزمن وتوتر العضلات، ويمكن أن يصاحبه شعور بثقل وضغط في الرأس، وتوتر في الرقبة والكتفين، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وهناك العديد من الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من هذا النوع من الصداع:

- التدليك العلاجي للرأس ومنطقة العنق من أكثر الطرق فعالية للتخلص من صداع التوتر، فهو يساعد على استرخاء العضلات المتشنجة، وتحسين الدورة الدموية، وتخفيف الألم.

- تخصيص وقتا للاسترخاء يوميا من خلال ممارسة تمارين التنفس العميق، واليوجا، أو التأمل

- الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا، حيث يساعد النوم على تجديد الطاقة وتقليل التوتر.

- تناول غذاء متوازن غني بالفواكه والخضروات.

- شرب كمية كافية من الماء.

- تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والقهوة والكحول، فهي قد تزيد من حدة الصداع.

- ممارسة الرياضة بانتظام، لتحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر.

- الحد من الإجهاد والتوتر.

وتنصح الطبيبة بعدم تحمل وتجاهل الصداع المتكرر والشديد.

وتقول: "يمكن أن يؤدي تجاهل الصداع الناتج عن التوتر، حيث قد يتحول الصداع من حالة مؤقتة إلى حالة مزمنة يصعب علاجها، كما يتطور إلى أنواع أكثر حدة وخطورة".

وحذرت أيضا من الإفراط في استخدام المسكنات، لأنها تؤدي إلى آثار جانبية ضارة.

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