5 عادات يومية تهدد صحة الدماغ

تؤثر العادات اليومية التي تفعلها بشكل كبير على صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية على المدى الطويل.

في هذا الصدد، إليك أبرز هذه العادات التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الدماغ وتقوية الذاكرة، وفقا لموقع " Herald".

تعدد المهام

بالرغم أن تعدد المهام وسيلة فعالة لإنجاز المزيد في وقت أقل، إلا أنه يؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة، حيث يحاول الدماغ عند القيام بمهام متعددة في وقت واحد الانتقال بينها بسرعة، ما يؤدي إلى تشتت الانتباه وزيادة فرص ارتكاب الأخطاء.

السهر أمام الشاشات

الضوء الأزرق المنبعث من هذه الشاشات يتداخل مع إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤدي إلى اضطرابات في النوم وتأثير سلبي على الذاكرة والتركيز.

قلة النشاط البدني

قلة النشاط البدني تؤثر سلبا على صحة الدماغ، فالتمارين الرياضية تساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وتحفيز نمو الخلايا العصبية، ما يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية.

التوتر المزمن

التوتر المزمن يضر بصحة الدماغ بشكل كبير، فهو يزيد من هرمون الكورتيزول الذي يؤثر سلبا على الذاكرة والتعلم.

عزلة اجتماعية

التواصل الاجتماعي يؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الدماغ، فالتفاعل مع الآخرين، سواء كان ذلك من خلال المحادثات أو الأنشطة الاجتماعية، يحفز الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.

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