علامة خفية تكشف ارتفاع نسبة السكر في الدم.. احذرها

كتب – سيد متولي

ارتفاع نسبة السكر في الدم، مشكلة صحية يعاني منها الكثيرون حول العالم، وهي حالة قد تسبب الإصابة بمرض السكري، لذلك من المهم التعرف على الأعراض، لتجنب حدوث أي مضاعفات.

وبحسب ميديكال إكسبريس، فإن التغيرات في الصوت يمكن أن تكون علامة غير عادية لارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ يمكن لمستويات الجلوكوز في الجسم أن تؤثر على على خصائص الصوت.

وباستخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر في دراسة أجريت على 505 مشاركين، سجلوا أصواتهم 6 مرات يوميًا لمدة أسبوعين، أشارت البيانات إلى أن الصوت عالي النبرة قد يكون مرتبطا بمستويات عالية من السكر في الدم.

ولاحظ الباحثون أنه مقابل كل زيادة قدرها 1 مجم / ديسيلتر في الجلوكوز، ارتفع تردد صوت المشارك بمقدار 0.02 هرتز، وهذا يعني أنه إذا ارتفع سكر الدم من مستوى صيام طبيعي يبلغ 80 مجم / ديسيلتر إلى 180 مجم / ديسيلتر بعد تناول وجبة، فقد تزيد درجة صوتك بنحو 2 هرتز.

ومن المهم تقييم التاريخ الطبي والأعراض المرتبطة به للتأكد مما إذا كان الصوت المرتفع مرتبطا بمرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، أم لا.

أعراض أخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم

العطش الشديد

التبول المتكرر

الإرهاق

الجروح البطيئة التئامها.

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