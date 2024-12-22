ماذا يحدث للكلى والقولون ومستويات السكر عند تناول الطعمية يوميا؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

الطعمية من الأكلات الشعبية المحببة لدى الكثيرين، إلا أن تناولها بشكل يومي يؤثر سلبا على مرضى الكلى والجهاز الهضمي ومستويات السكر في الدم، وفقا لما قالته أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة شيماء فكري.

الطعمية والكلى

أوضحت "شيماء" لـ مصراوي" أن الإفراط في تناول الطعمية يشكل خطورة كبيرة على مرضى الكلى، وذلك لأن الكلى لا تستطيع التعامل مع الكميات الزائدة من البوتاسيوم الموجودة في مكونات الطعمية مثل الحمص والفول.

يؤدي تراكم البوتاسيوم في الدم إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة خطر تكون حصوات الكلى وتفاقم ومشكلات الكلى المزمنة.

الطعمية والجهاز الهضمي

تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والبصل، والثوم، والتوابل الحارة، هذه المكونات يُصعب هضمها وتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي وتفاقم أعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص، مثل الانتفاخ والغازات.

الطعمية ومستويات السكر

الطعمية مصدرا جيدا للبروتين النباتي، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، الإفراط في تناولها يوميا يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون المشبعة في الجسم، ما يؤثر سلبا على نسبة السكر في الدم.

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