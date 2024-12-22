احذر غسل الديك الرومي قبل طهيه.. لن تتوقع ما سيحدث في جسمك

كتبت- أسماء مرسي:

غسل الديك الرومي قبل طهيه، بالرغم من اعتباره أمرا ضروريا من قبل الكثيرين، إلا أنه يمثل خطأ كبيرا قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، ما السبب السر وراء ذلك؟

لماذا يعتبر غسل الديك الرومي خطيرا؟

عند غسل الديك الرومي، تنتشر البكتيريا الموجودة على سطحه في شكل رذاذ مائي صغير يتطاير في الهواء ويستقر على الأسطح والأطعمة الأخرى في المطبخ.

هذه البكتيريا الضارة تسبب التسمم الغذائي، ما يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الإسهال والقيء والحمىن وفقا لموقع "tasteofhome".

كيفية تحضير الديك الرومي بطريقة آمنة؟

قبل البدء في تحضير الديك الرومي، يجب اتباع الخطوات التالية لضمان نظافة جميع الأدوات والمكونات:

تنظيف جميع الأسطح التي ستستخدمها بالماء الساخن والصابون، خاصة لوح التقطيع الذي سيتم استخدامه للديك الرومي النيء.

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد التعامل مع الديك الرومي.

استخدم لوح تقطيع منفصل ولا تستخدمه لأي نوع آخر من الطعام.

بإزالة أحشاء الديك الرومي وتجفيفه جيدا باستخدام مناديل ورقية.

إزالة أي ريش متبقي على جلد الديك الرومي.

الاحتفاظ به بعيدا عن الأطعمة الأخرى في الثلاجة لمنع التلوث.

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