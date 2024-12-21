موجود في كل بيت.. مشروب يقي من السرطان ويحمي قلبك

كتبت- نرمين ضيف الله:

الحلبة الحصى هي إحدى المشروبات الطبيعية التي تتمتع بخصائص صحية متعددة، إذ تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن مشروب الحلبة الحصى يعتبر من المشروبات المفيدة جدًا لصحة الجسم، إذ يساعد على حماية الجسم من الأمراض بفضل غناه بمضادات الأكسدة.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ "مصراوي" أن الحلبة الحصى تحمي الجسم من السموم وتعمل كمصفاة طبيعية للكلى، إذ تستخدم كمدر للبول وتنقي الجسم من السموم.

وأوضحت أن الحلبة الحصى تُستخدم أيضًا في علاج التهابات الجسم والمفاصل، مقدمة عدة فوائد صحية لهذا المشروب السحري:

تساعد على تسمين الجسم للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

تساهم في تقليل أمراض القلب.

تخفض مستويات الكوليسترول.

تساعد على خفض ضغط الدم.

تطرد السموم من الجسم.

تزيد من إنتاج الحليب لدى المرضعات.

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