علامتان تكشفان عن سرطان البنكرياس.. تظهران أثناء دخولك المرحاض

كتبت- أسماء العمدة:

سرطان البنكرياس مرض خطير غالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة في مراحله المبكرة، ومع ذلك فهناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر في أماكن غير متوقعة، مثل المرحاض.

ووفقًا لموقع mayoclinic إليك علامتان مبكرتان لسرطان البنكرياس قد تلاحظهما أثناء دخولك المرحاض.

تغير لون البراز

البراز الفاتح اللون أو الشاحب

يشير هذا إلى وجود مشكلة في الكبد أو القنوات الصفراوية، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بسرطان البنكرياس.

البراز الدهني

إذا كان البراز يبدو دهنيًا أو يطفو على سطح الماء، فهذا يكون مؤشرًا على سوء امتصاص الدهون، وهو ما يمكن أن يحدث عندما يؤثر سرطان البنكرياس على قدرة الجسم على إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

تغير لون البول

البول الداكن اللون

يشير البول الداكن إلى وجود مشكلة في الكبد أو القنوات الصفراوية، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بسرطان البنكرياس.

البول بلون الشاي

هذا اللون الداكن غالبًا ما يكون علامة على وجود مشكلة في الكبد، وهي حالة تسمى اليرقان.

أسباب هذه التغيرات

سرطان البنكرياس يمكن أن يسبب انسدادًا في القنوات الصفراوية التي تحمل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء، الصفراء هي سائل هضمي أصفر اللون يساعد على هضم الدهون.

وعندما يتم انسداد هذه القنوات، تتراكم الصفراء في الجسم وتسبب اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) وتغيرات في لون البراز والبول.

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