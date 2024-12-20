كنز في بيتك.. مشروب يعالج الحموضة ويهدئ حرقة المعدة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الحموضة هي شعور مزعج ينتج عن ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، وهناك العديد من المشروبات التي تساعد على تخفيف هذه المشكلة.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك عدة مشروبات تقلل من هذه المشكلة الصحية، مثل الماء والحليب قليل الدسم وغيرها.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن من الأعشاب المنزلية التي تحسن من عسر الهضم شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج والنعناع.

وأوضحت أن من أبرز هذه المشروبات التي تعزز وتهدئ حرقان المعدة هو البابونج، إذ يمتلك خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات تساعد على ارتخاء المعدة.

ولفتت إلى أن هناك بعض المشروبات التي يجب تجنبها، مثل:

المشروبات الغازية.

الحمضيات.

عصير البرتقال.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

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