ما السبب وراء الرغبة الشديدة في تناول السجائر بعد الأكل؟

الرغبة الشديدة في تدخين سيجارة بعد تناول الوجبات هي ظاهرة شائعة لدى المدخنين، وعلى الرغم من أنها قد تبدو كعادة بسيطة إلا أنها ناتجة عن مجموعة من العوامل البيولوجية والسيكولوجية.

أسباب هذه الرغبة وفقًا لما ورد عبر موقع timesofindia

الدوبامين

عندما نتناول الطعام، خاصة الأطعمة الدهنية والسكرية، يزداد إفراز الدوبامين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمتعة والرضا. التدخين يزيد أيضًا من إفراز الدوبامين، مما يخلق ارتباطًا بين الطعام والتدخين.

الروتين

إذا كنت تدخن سيجارة بعد كل وجبة، فإن دماغك يربط بين هذين الحدثين، مما يجعل من الصعب كسر هذه العادة.

الاسترخاء

قد يشعر بعض المدخنين أن التدخين بعد الوجبة يساعدهم على الاسترخاء والهضم بشكل أفضل، على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذا الاعتقاد.

التوتر

قد يلجأ بعض المدخنين إلى التدخين للتخفيف من التوتر الذي قد يشعرون به بعد تناول وجبة دسمة.

لماذا يجب تجنب هذه العادة؟

تضاعف الأضرار

يزيد التدخين من الأضرار الصحية الناجمة عن تناول الأطعمة غير الصحية.

صعوبة الإقلاع

يجعل هذا الارتباط بين الطعام والتدخين من الصعب الإقلاع عن التدخين.

إدمان مزدوج

قد يؤدي إلى إدمان مزدوج على النيكوتين والطعام.

نصائح للتغلب على هذه الرغبة:

تغيير الروتين

حاول القيام بنشاط آخر بعد الوجبة بدلاً من التدخين، مثل المشي أو قراءة كتاب.

تجنب المثيرات

ابتعد عن الأماكن والأشخاص الذين يذكرك بالتدخين.

الاستعانة ببدائل النيكوتين: قد تساعدك العلكة أو اللصقات النيكوتينية على التغلب على الرغبة الشديدة.

طلب الدعم

تحدث إلى طبيبك أو مستشار لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

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