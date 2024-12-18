أزمات وكوارث ومفاجآت.. أبرز توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2025

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف عن أبرز توقعاتها لعام 2025 خلال استضافتها ببرنامج "مع علي ياسين" المذاع عبر فضائية "الجديد" ويقدمه الإعلامي علي ياسين.

وقالت ليلى: "بعد الكثير من الأزمات سوف يشهد لبنان انفراجة سياسية كبيرة وتحسين أوضاع واستقرار داخلي خلال شهر رمضان 2025".

وأوضحت خبيرة التوقعات اللبنانية: "من المقرر اعتزال فنانة مصرية معروفة وسوف تتجه لارتداء الحجاب".

وأضافت: "سوريا سوف تواجه المزيد من التحديات والتوتر، بالإضافة إلى عمليات اغتيال سياسية بارزة، ولكن في نهاية عام 2025 سوف تستقر الدولة تدريجيا وتستطيع استعادة سيطرتها على أراضيها".

وأشارت: "عام 2025 سيكون مليء بالكوارث الطبيعية والأزمات البيئية الحادة والأوبئة التي تهدد العالم".

وتابعت: "سوف تشهد إيران خلال السنوات القادمة تغييرات كبيرة وصادمة للجميع ووفاة شخصية دينية مهمة".

وقالت: "سوف تتجه أنظار الإعلام إلى اليمن بشكل مفاجئ بسبب حدث أمني بارز".

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