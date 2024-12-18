تحارب الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب.. مشروبات تحمي الكبد

كتبت- شيماء مرسي

الكوليسترول هو مادة دهنية موجودة في الدم وهي ضرورية لبناء أغشية الخلايا وإنتاج الهرمونات، ولكن ارتفاع مستوياته يمكن أن يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفيما يلي نرصد لكم بعض الأعشاب التي قد تسهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، وفق ما كشف موقع "ndtv".

تريفالا

غنية بمضادات الأكسدة ما يسهم في خفض مستويات الكوليسترول عن طريق منع أكسدة الدهون، كما أنه يعزز الهضم ويدعم وظائف الكبد ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

جوجول

يساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية، حيث أن له تأثيرات مضادة للالتهابات والأكسدة التي تفيد صحة القلب والأوعية الدموية.

الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق الارتباط بالأحماض الصفراوية ومنع إعادة امتصاصها.

كما تساعد أيضا على التحكم في مستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

الكركم

يحتوي على مركب الكركمين الذي له خصائص تخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، كما أن تأثيراته المضادة للالتهابات والأكسدة تدعم صحة القلب.

أرجونا

يُعرف هذا العشب بخصائصه الوقائية للقلب، فهو يساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ودعم وظائف القلب وخفض ضغط الدم.

الريحان

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول من خلال تعزيز قدرة الكبد على استقلاب الدهون، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات تحمي من أمراض القلب.

أملا

تحتوي عشبة الأملا (عنب الثعلب الهندي) على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق منع الضرر التأكسدي.

كما تساعد أيضا على تحسين مستوى الكوليسترول الحميد ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

الكزبرة

تتمتع بخواص مضادة للدهون تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والهضم الجيد وإزالة السموم من الجسم.

الزنجبيل

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل تخليق الكوليسترول في الكبد وتحويله إلى أحماض صفراوية.

كما أن له تأثيرات مضادة للالتهابات والأكسدة قد تفيد صحة القلب.





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