لن تتخيل ماذا يفعل "الفلفل الحار" عند إصابتك بالبرد؟

قد يبدو غريباً أن نلجأ إلى الأطعمة الحارة في حالة الإصابة بالبرد، ولكن الفلفل الحار يحمل مفاجآت صحية قد تساعدك على التخلص من أعراض البرد بشكل أسرع.

ووفقًا لموقع timesofindia إليك الفوائد المحتملة لتناول الفلفل الحار عند إصابتك بالبرد.

1- تقليل الاحتقان

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتخفيف الاحتقان في الأنف والجيوب الأنفية.

2- تقليل الألم

الكابسيسين له خصائص مسكنة للألم، مما يساعد على تخفيف آلام الحلق والصداع المصاحبة للبرد.

3- تقوية الجهاز المناعي

يساعد الفلفل الحار على تنشيط جهاز المناعة، مما يزيد من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا المسببة للبرد.

4- التعرق

يساعد تناول الأطعمة الحارة على زيادة التعرق، مما يساعد على خفض درجة حرارة الجسم وتخفيف الشعور بالحمى.

كيف يمكنك الاستفادة من الفلفل الحار عند الإصابة بالبرد؟

الشوربة الحارة

أضف بعض الفلفل الحار إلى شوربة الدجاج أو الخضار لتخفيف الاحتقان وتقليل الألم.

الشاي بالأعشاب الحارة

قم بإعداد شاي الأعشاب وإضافة القليل من الفلفل الحار أو الزنجبيل لتعزيز فوائده.

الصلصات الحارة

استخدم الصلصات الحارة مع الطعام لزيادة كمية الكابسيسين التي تتناولها.

الحذر للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو حرقة المعدة تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة.

التدرج

إذا كنت غير معتاد على تناول الأطعمة الحارة، فابدأ بكميات قليلة وزدها تدريجياً لتجنب تهيج المعدة.

الفلفل الحار يمكن أن يكون حليفًا قويًا في مكافحة أعراض البرد، ولكن يجب تناوله باعتدال وبحذر.