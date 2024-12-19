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عادة ليلية شائعة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. احذرها

09:00 م الخميس 19 ديسمبر 2024

ضغط الدم

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كتبت- شيماء مرسي:

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون، أنّ الاستيقاظ في الليل أثناء النوم يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم.

ويحدث ارتفاع ضغط الدم، عندما يكون ضغط الدم في الشرايين مرتفعا باستمرار، وهذا يعني أن القلب يجب أن يضخ بقوة أكبر من المعتاد لتحريك الدم في جميع أنحاء الجسم، وفقا لموقع "هيلث".

وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأعضاء والأوعية الدموية، كما أنه عامل خطر لعدد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذلك من المهم الحفاظ على مستويات ضغط الدم ضمن مستوى صحي، ويمكن أن تؤثر عدة أشياء على ضغط الدم مثل العمر والوزن والتدخين، وشرب الكحول وعلم الوراثة والنظام الغذائي.

وأوضحت الدراسة أن الرجال الذين يستيقظون في أثناء النوم، لديهم ضغط دم أعلى من الذين يستيقظون بشكل عام.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الوقت الذي يقضيه الإنسان في كل مرحلة من مراحل النوم أو عدد المرات التي يستيقظ فيها في الليل، يعب دورًا في التحكم بضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم:

- الصداع المتكرر.

- الدوخة.

- ضيق التنفس.

- التعب أو الضعف.

- ألم الصدر.

- الدوار.

- الغثيان والقيء.

  • تغيرات في الرؤية.

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