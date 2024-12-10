مشروب شهير يهدد كليتيك.. احذر الإفراط في تناوله

كتبت- أسماء مرسي:

تشتهر مشروبات الطاقة بقدرتها على منح دفعة سريعة من الطاقة والانتباه، ولكن هل تعلم كيف تؤثر على صحة الكلى؟

تأثير مشروبات الطاقة على صحة الكلى

المكون الأكثر شهرة في مشروبات الطاقة، وهو المسؤول عن الشعور بالنشاط واليقظة، ولكن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى الأرق، والقلق، وزيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، ما يضع ضغطا إضافيا على الكلى، وفقًا لموقعي "clevelandclinic" وverywellhealth".

التورين

حمض أميني يُضاف إلى مشروبات الطاقة، ولكن تراكم التورين في الدم يكون سامًا للكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

السكر

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما يُسهم في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة، وكلاهما عاملان خطيران للإصابة بأمراض الكلى.

ارتفاع نسبة الكالسيوم

الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم والفوسفات بها.

تلف الكلى المزمن

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول مشروبات الطاقة إلى تطور الفشل الكلوي.

مخاطر أخرى لمشروبات الطاقة:

القلق.

الاكتئاب.

الإسهال.

الصداع.

تقلبات المزاج.

الغثيان.

تسارع ضربات القلب.

السكتة الدماغية.

تسوس الأسنان.

زيادة الوزن.