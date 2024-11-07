أعراض تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية يتجاهلها كثيرون.. احذرها

كتب – سيد متولي

قد يتجاهل العديد من الأشخاص أعراض السكتات الدماغية البسيطة، لذا من المهم التعرف عليها حتى لا تتفاقم الأعراض.

وتحدث السكتة الدماغية البسيطة، المعروفة أيضًا باسم النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، عادةً عندما يتم حظر إمداد الدم إلى جزء من المخ أو الجزء الخلفي من العين أو الحبل الشوكي مؤقتًا.

ويمكن أن يسبب هذا أعراضًا مماثلة للسكتة الدماغية الكاملة، مثل الخدر أو صعوبة الكلام أو الدوخة أو الرؤية المزدوجة، لكنها لا تؤدي عادةً إلى تلف دائم أو إعاقة، وفقًا لمايو كلينيك .

وبحسب express، هناك أعراض أقل شيوعًا يغفل عنها الناس غالبًا، مثل الارتباك المفاجئ، والصعوبة في فهم الكلام، أو الصداع الشديد، أو مشكلات في الرؤية أو دوخة.

قد تستمر الأعراض لبضع دقائق فقط، وهي حالة تُعرف باسم النوبة الإقفارية العابرة (TIA) أو "السكتة الدماغية الصغيرة"، والتي تعمل كإشارة تحذيرية لسكتات دماغية محتملة في المستقبل"، ومع ذلك، يمكن للسكتات الدماغية الكاملة أن تسبب أضرارًا دائمة.

"إن السكتات الدماغية الصامتة هي حقيقة واقعة [أيضًا]. وعلى عكس السكتات الدماغية النموذجية، لا تظهر هذه السكتات الدماغية أعراضًا ملحوظة وقد تمر دون أن يلاحظها أحد، ومع ذلك، فإنها لا تزال تسبب تلفًا في الدماغ ويمكن التعرف عليها من خلال تصوير الدماغ.

إذا كنت تشك في إصابتك بسكتة دماغية، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية حتى لو هدأت الأعراض.

وقد ينقذ التدخل المبكر حياة المريض ويحسن النتائج بشكل كبير، لذا فإن الوعي العام بالأعراض وعوامل الخطر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العلاج.

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