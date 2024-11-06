متي تكون الهبات الساخنة خطرا على مرضي السكري؟

كشفت دراسة جديدة عن صلة قوية بين الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وهما من الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث، ومرض السكري من النوع 2، فوفقًا للنتائج، تزيد هذه الأعراض المزعجة من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 50%.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "هيلث داي"، حلل الباحثون بيانات آلاف النساء على مدى 17 عامًا، ووجدوا أن النساء اللاتي يعانين من هبات ساخنة مستمرة وتعرق ليلي متكرر كن أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

ولكن لماذا؟

على الرغم من عدم وجود تفسير كامل حتى الآن، يعتقد الباحثون أن الالتهاب، سوء جودة النوم، وزيادة الوزن، وهي عوامل مشتركة بين الهبات الساخنة وأمراض القلب، قد تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بالسكري.

ما الذي يجب فعله؟

إذا كنتِ تعانين من الهبات الساخنة والتعرق الليلي، فمن المهم استشارة الطبيب. قد تساعدك بعض التعديلات في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى العلاجات المتاحة، على تخفيف هذه الأعراض والحد من خطر الإصابة بالسكري."

نقاط مهمة تم التركيز عليها

الصلة الواضحة

تم التأكيد على الصلة القوية بين الهبات الساخنة ومرض السكري.

الخطر المتزايد

تم توضيح أن هذا الخطر يرتبط بالنساء اللاتي يعانين من هذه الأعراض بشكل متكرر.

الأسباب المحتملة

تم ذكر أسباب محتملة للارتباط بين الحالتين، مثل الالتهاب وسوء النوم.

أهمية استشارة الطبيب

تم التأكيد على أهمية استشارة الطبيب للحصول على المشورة والعلاج المناسبين.

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