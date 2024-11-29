تظهر بعد الأكل.. حسام موافي يحذّر من علامات الذبحة الصدرية القاتلة

كتبت- آلاء نبيل:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر بعد تناول الطعام، يمكنها الكشف عن الإصابة بالذبحة الصدرية، بالرغم من أن الشعور بآلامها غالبًا ما يكون نادرة الحدوث بعد تناول الطعام ولكن قد تحدث عند البعض.

وأوضح "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الحالات التي تعاني من خمول، حرقان في الصدر، ألم في الرأس، وألم في الكتف الأيسر، بعد تناول وجبة الطعام، ما يشير إلى خطر الإصابة بالذبحة الصدرية.

ونصح أستاذ الحالات الحرجة، بأن الفحص المبكر والحرص على القيام ببعض الفحوصات للاطمئنان على صحة الشريان التاجي أمرا ضروريا، وذلك لأن الذبحة الصدرية تنتج عن ضيق الشريان التاجي، لذا تشمل الفحوصات ما يلي:

1- الأشعة المقطعية.

2- القسطرة التشخيصية.

3- رسم القلب الإجهادي.

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