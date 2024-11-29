أطعمة يجب تناولها لعلاج نزلات البرد

أطعمة غير متوقعة تقيك من نزلات البرد

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن بشكل أسرع عند الشعور بالبرد.

إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تتضمنها في نظامك الغذائي أثناء فترة المرض وفقا لموقع هيلث لاين.

الأطعمة الغنية بفيتامين C

البرتقال، الليمون، الجريب فروت.

الفراولة

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

الفلفل الحلو

يحتوي على كمية عالية من فيتامين C.

الكيوي

مصدر ممتاز لفيتامين C والألياف.

الأطعمة الغنية بالزنك

البذور والمكسرات

مثل بذور اليقطين واللوز والكاجو.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والقمح الكامل.

اللحوم الحمراء والدواجن والبقوليات

مصادر جيدة للزنك.

الأطعمة الغنية بالبروتين

الدجاج

يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة.

البيض

مصدر ممتاز للبروتين وفيتامينات ب.

الأسماك

تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب.

الأطعمة الغنية بالألياف

الخضروات الورقية

مثل السبانخ واللفت.

الفواكه

مثل التفاح والموز.

الحبوب الكاملة

تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

المشروبات الدافئة

شاي الأعشاب

مثل شاي البابونج والزنجبيل، يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.

حساء الدجاج

يوفر السوائل والدفء ويحتوي على مكونات تساعد في تخفيف الاحتقان.

الماء الدافئ مع الليمون والعسل

يساعد على ترطيب الجسم وتقليل السعال.