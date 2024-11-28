فواكه تساهم في خفض ضغط الدم.. لا تتجاهلها

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، والفواكه هي واحدة من أهم هذه الأطعمة، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية لـ"مصراوي".

أفضل الفواكه لخفض ضغط الدم

1- الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة آثار الصوديوم.

2- البرتقال

البرتقال مصدر ممتاز للفيتامين C والألياف، وكلاهما يساعدان في خفض ضغط الدم.

3- التفاح

يحتوي التفاح على الألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

نصائح طبية مهمة

تناول الفواكه بشكل منتظم

حاول إدراج مجموعة متنوعة من الفواكه في نظامك الغذائي اليومي.

تناول الفواكه كاملة

الفواكه الطازجة تحتوي على أكبر قدر من الألياف والعناصر الغذائية.

اختر الفواكه الموسمية

الفواكه الموسمية تكون أكثر نضوجًا ولذيذة وغنية بالعناصر الغذائية.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والملح

هذه الأطعمة يمكن أن تزيد من ضغط الدم.

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