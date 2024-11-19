ما مخاطر "سمنة القلب" خطر على جهاز المناعة؟

كشفت دراسة حديثة أجراها أطباء القلب في الولايات المتحدة عن حقيقة صادمة، وهي أن القلب قد يعاني من السمنة حتى في حالة كون الشخص يحمل وزنا طبيعيا، فحوالي 10% من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة تبين أن قلوبهم مغلفة بطبقة سميكة من الدهون، وهي حالة تعرف طبيا بـ"سمنة التامور"، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

ما هي سمنة التامور؟

أوضح الدكتور الروسي يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الدهون التي تغلف أعضاء الجسم الداخلية، بما في ذلك القلب، تسمى بالدهون الحشوية.

هذه الدهون تتميز بكونها نشطة هرمونياً، حيث تفرز هرمونات تسمى الأديبونيكتين، وتؤدي هذه الهرمونات دورا مهما في زيادة الشهية ورغبة الشخص في تناول الأطعمة الدهنية، وتحويل السكر في الدم إلى دهون وتخزينها في الجسم.

أضرار سمنة التامور

ويشير الطبيب إلى أن هذا يؤثر سلبا في جهاز المناعة، ويؤدي إلى حدوث التهابات وتشكل مقاومة الأنسولين وبالتالي مرض السكري، وبسبب جميع هذه العمليات، يحدث تليف عضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وتضخم عضلة القلب، وضيق التنفس.

كيف يمكن اكتشاف سمنة التامور؟

لا يمكن اكتشاف سمنة التامور بالفحوصات الروتينية، بل تتطلب إجراء فحوصات متخصصة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب.

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