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مشروبات تحمي من أمراض القلب والسكر عند تناولها عالريق

12:00 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

مشروبات

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هناك العديد من المشروبات التي ثبت فعاليتها في حماية القلب وتنظيم سكر الدم، خاصة عند تناولها على الريق، حسبما ذكر أحمد صلاح.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، إليك بعض المشروبات التي تحمي من أمراض السكر والقلب إذ تناولتها عالريق.

- الماء الدافئ مع الليمون

يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، تعزيز المناعة، وتنظيم مستوى السكر في الدم.

- شاي الأعشاب

البابونج، النعناع، الزنجبيل، الكركديه، تحتوي هذه الأعشاب على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب، وتساعد على خفض ضغط الدم، وتنظيم مستوى السكر.

- عصير التوت البري

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب والأوعية الدموية، وتساعد في منع التهابات المسالك البولية، يمكنك شرب عصير التوت البري الطبيعي أو إضافة بعض التوت البري الطازج إلى الماء.

- الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكاتيكين التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي تنظيم سكر الدم، اشرب كوبًا من الشاي الأخضر الدافئ على الريق.

- الحليب النباتي

حليب اللوز، حليب الصويا، حليب الجوز، غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن التي تحافظ على صحة القلب والعظام، كما أنه خيار جيد لمرضى السكري.

مشروبات القلب السكر
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